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"Я этот "Бук" прятал": всплыло сенсационное признание пойманного командира "ДНР"

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Похищенный СБУ экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "ДНР" Владимир Цемах сделал скандальное признание о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер МН-17.

Видео с откровениями террориста опубликовало "Настоящее время" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Я этого пацана вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал и где я его забирал", – отметил Цемах, рассказывая о том, как вывозил комплекс с места преступления, унесшего жизни 298 мирных граждан.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Скриншот видео

Новости
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Примечательно, что российские пропагандисты в оригинале видеозаписи запикали слово "Бук", однако из контекста фразы террористы и по его губам можно прочитать, что именно он произнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда. Подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНРСБУ
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
"Примечательно, что российские пропагандисты в оригинале видеозаписи запикали слово "Бук",- Получается, что в СБУ на первом допросе оригинальную видеозапись сделали российские пропагандисты?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
бабченко 2+
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Отгадайте что он сказал- слово из трех букв, вторая буква- "у". А тор этого сюжета почему то считает, что это слово- "Бук", а я считаю что есть и другие варианты более правдоподобные.
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