Взяла деньги: пострадавшая в ДТП в Харькове отказалась от претензий к Зайцевой

Жанна Власенко, пострадавшая в смертельном ДТП в Харькове с Аленой Зайцевой, отказалась от претензий к обвиняемой.

Власенко, которая на момент ДТП была беременной, отметила, что Зайцева возместила 100 тыс. грн компенсации, "то есть выполнила исковые требования в полном объеме", передает Gazeta.ua.

Именно поэтому потерпевшая к девушке больше не имеет претензий материально-морального характера.

Однако при этом Власенко потребовала такую же сумму компенсации от Геннадия Дронова - второго обвиняемого.

Жанна Власенко

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Как писал "Обозреватель", ранее суд определился с наказанием Дронову и Зайцевой.