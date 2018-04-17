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Взяла деньги: пострадавшая в ДТП в Харькове отказалась от претензий к Зайцевой

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Жанна Власенко, пострадавшая в смертельном ДТП в Харькове с Аленой Зайцевой, отказалась от претензий к обвиняемой.

Власенко, которая на момент ДТП была беременной, отметила, что Зайцева возместила 100 тыс. грн компенсации, "то есть выполнила исковые требования в полном объеме", передает Gazeta.ua.

Именно поэтому потерпевшая к девушке больше не имеет претензий материально-морального характера.

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Однако при этом Власенко потребовала такую же сумму компенсации от Геннадия Дронова - второго обвиняемого.

Жанна Власенко

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Как писал "Обозреватель", ранее суд определился с наказанием Дронову и Зайцевой.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на Обозревателе.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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