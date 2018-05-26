"Взял в заложники, потом убил": появились детали в деле об убийстве депутата

В Черкассах Николая Гончара, которого подозревают в убийстве местного депутата Сергея Гуры, отправили в СИЗО.

Такое решение принял Сосновский районный суд на заседании 26 мая, пишет издание "Кропива".

Действия подозреваемого рассматривают по ст. 147 Уголовного кодекса Украины ― взятие в заложники, а также 115 ― убийство.

"По фабуле уголовного производства, озвученной в зале суда, 24 мая около 17:40 подозреваемый на своем авто прибыл в здание на ул. Крещатик, 221. Он, вооруженный пистолетом "ТТ" и гранатой, зашел в офис, где приказал его сотрудникам покинуть помещение. Он остался разговаривать с Сергеем Гурой. Когда в кабинет вошел охранник депутата, напавший приказал ему сесть и не выходить", ― рассказали в СМИ.

Отмечается, что у Гуры и подозреваемого возник словесный конфликт, и подозреваемый нападающий трижды выстрелил в депутата.

Сообщается также, что адвокат подозреваемого Николая Гончара заявил о фальсификации в деле и продемонстрировал протокол задержания, который якобы был составлен еще за несколько часов до трагедии.

Как писал OBOZREVATEL, смерть Гуры ― это уже второе убийство депутата за последние девять месяцев.