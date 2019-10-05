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5 октября • обновлено в 23:59
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Взял машину родителей: в Запорожье 15-летний подросток устроил смертельное ДТП

1.4т Читать материал на украинском

В Коммунарском районе Запорожья в субботу, 5 октября, несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной.

В результате травм, полученных при ДТП, в больнице скончался 14-летний пассажир первого автомобиля. Еще 4 человек пострадали, информирует пресс-служба областной полиции.

Как установили правоохранители, 15-летний подросток взял автомобиль Hyundai без разрешения родителей и с друзьями (14-15 лет) катался по городу.

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ДТП

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На улице Чумаченко он не справился с управлением и его авто столкнулось с Daewoo Lanos.

Госпитализированными являются водитель и трое пассажиров Hyundai, а также 36-летний водитель Lanos'а.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Тема
Криминал
Место
Украина Запорожье
Теги
ДТП фотографии Национальная полиция Украины дети
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