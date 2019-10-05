Взял машину родителей: в Запорожье 15-летний подросток устроил смертельное ДТП

В Коммунарском районе Запорожья в субботу, 5 октября, несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной.

В результате травм, полученных при ДТП, в больнице скончался 14-летний пассажир первого автомобиля. Еще 4 человек пострадали, информирует пресс-служба областной полиции.

Как установили правоохранители, 15-летний подросток взял автомобиль Hyundai без разрешения родителей и с друзьями (14-15 лет) катался по городу.

ДТП zp.npu.gov.ua

На улице Чумаченко он не справился с управлением и его авто столкнулось с Daewoo Lanos.

Госпитализированными являются водитель и трое пассажиров Hyundai, а также 36-летний водитель Lanos'а.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

ДТП Соцсети

ДТП Соцсети

ДТП Соцсети

ДТП Соцсети

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