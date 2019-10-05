Взял машину родителей: в Запорожье 15-летний подросток устроил смертельное ДТП

В Коммунарском районе Запорожья в субботу, 5 октября, несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной.
В результате травм, полученных при ДТП, в больнице скончался 14-летний пассажир первого автомобиля. Еще 4 человек пострадали, информирует пресс-служба областной полиции.
Как установили правоохранители, 15-летний подросток взял автомобиль Hyundai без разрешения родителей и с друзьями (14-15 лет) катался по городу.
ДТП
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На улице Чумаченко он не справился с управлением и его авто столкнулось с Daewoo Lanos.
Госпитализированными являются водитель и трое пассажиров Hyundai, а также 36-летний водитель Lanos'а.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
ДТП
Соцсети
ДТП
Соцсети
ДТП
Соцсети
ДТП
Соцсети
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно по Украине прокатилась волна масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов. В частности, только 24-25 сентября в стране произошло четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.
За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.
В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.
Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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