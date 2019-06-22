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"Взял и убил. Руками": убийца Даши Лукьяненко рассказал, как все произошло

1.1тЧитать материал на украинском

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов рассказал новые подробности своего страшного преступления.

Видеозапись с признанием Николая, а также следственным экспериментом, опубликовал отдел коммуникации Одесской полиции. На кадрах 22-летний убийца рассказал, что взял "и просто убил ребенка, своими руками".

"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", – рассказал он на камеру.

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В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

Напомним, что в пятницу, 21 июня, в родном селе девочки Ивановке прошли ее похороны. На церемонию пришли практически все местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
УкраинаОдесса
Теги
убийствоОдесса
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леня зе
леня зе
хватит воду варить.одно и то же. довочку уже похоронили.преступник задержан.идет следствие.как там со следствием о двух ментах-стрелках.шо-то притихли.
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