"Взял и убил. Руками": убийца Даши Лукьяненко рассказал, как все произошло

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов рассказал новые подробности своего страшного преступления.
Видеозапись с признанием Николая, а также следственным экспериментом, опубликовал отдел коммуникации Одесской полиции. На кадрах 22-летний убийца рассказал, что взял "и просто убил ребенка, своими руками".
"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", – рассказал он на камеру.
В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.
Напомним, что в пятницу, 21 июня, в родном селе девочки Ивановке прошли ее похороны. На церемонию пришли практически все местные жители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката.
Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.
Выяснилось, что девочку перед смертью пытались изнасиловать.
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