"Взял и убил. Руками": убийца Даши Лукьяненко рассказал, как все произошло

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов рассказал новые подробности своего страшного преступления.

Видеозапись с признанием Николая, а также следственным экспериментом, опубликовал отдел коммуникации Одесской полиции. На кадрах 22-летний убийца рассказал, что взял "и просто убил ребенка, своими руками".

"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", – рассказал он на камеру.

В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

Напомним, что в пятницу, 21 июня, в родном селе девочки Ивановке прошли ее похороны. На церемонию пришли практически все местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!