Взрывы в Ичне: ветеран АТО озвучил шокирующие убытки Украины

Пожар и взрывы на арсенале Минобороны в Ичне Черниговской области уничтожили огромное количество дорогостоящих боеприпасов, которых в свое время очень не хватало бойцам АТО на Донбассе. Потери Украины могут исчисляться сотнями миллионов и даже миллиардами долларов.

Об этом в своем Facebook сообщил ветеран АТО Игорь Лукьянов – один из организаторов систем управления артиллерийским огнем в ходе боев под Дебальцево 2015 года.

Согласно обнародованной Лукьяновым информации, на армейском складе в Ичне перед пожаром хранилось:

20 тысяч 152 мм гаубичных снарядов для САУ "Акация";

9 тысяч снарядов 152 мм гаубичных для САУ "Мста-С";

1300 203 мм гаубичных снарядов для САУ "Пион";

5500 122 мм гаубичных снарядов для САУ "Гвоздика";

567 тысяч 82 мм минометных мин;

335 тысяч 120 мм минометных мин (Ичня была одним из основных мест их хранения);

34 тысячи минометных мин САО "Нона";

3 тысячи реактивных снарядов 220 мм БМ-27 "Ураган";

22 тысячи танковых снарядов 125 мм;

117 тысяч 122 мм реактивных снарядов БМ-21 "Град";

76 тысяч 122 мм реактивных снарядов 9А51 "Прима" (РСЗО была принята на вооружение СССР в 1988 году, но широкого распространения не получила, на вооружении ВСУ этих РСЗО нет);

175 тысяч 30 мм зенитных снарядов для ЗСУ "Тунгуска";

150 тысяч 23 мм снарядов для ЗСУ-23 "Шилка";

1 миллион 176 тысяч 30 мм снарядов для БМП-2 (Ичня была одним из основных мест хранения этих снарядов);

700 тысяч ручных гранат;

537 миллионов автоматных патронов 5,45 мм;

148 миллионов автоматных патронов 7,62 мм.

"90% уничтожено, сохранилось 2 подземных бункера. Стоимость одного 152-мм гаубичного снаряда на мировом рынке – 2-3 тыс. долларов", - отметил Лукьянов.

"Для сравнения: в дебальцевскую кампанию минометная батарея, которой я командовал, выстреляла 4-5 тыс., основную часть в период окружения, когда был "Сталинград" и минометы работали 20 часов в сутки", - объяснил ветеран АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Черниговской области на территории арсенала Министерства обороны произошли взрывы, после которых начался пожар. Из-за этого пришлось эвакуировать около 15 000 населения, а спасателей и полицию привлекали даже из соседних областей.

Первой официальной версией происшествия стала халатность военных должностных лиц.

Также главный военный прокурор Анатолий Матиос допускал, что взрывы на военных складах могли произойти после детонации при помощи мобильного телефона.