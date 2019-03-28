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Взрыв на полигоне в Черниговской области: появились новые детали

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В результате взрыва неизвестного предмета на полигоне в Черниговской области пострадал один военнослужащий. Мужчина получил легкие телесные повреждения и сейчас находится в медучреждении.

Об этом в эфире ObozTV сообщил подполковник, начальник пресс-центра оперативного командования "Север" Виталий Кирыллов.

"Двое военнослужащих осматривали территорию и нашли неизвестный взрывной предмет. Один из мужчин взял его в руки и бросил в костер, из-за чего и произошел взрыв. Пострадал один военнослужащий, другой повреждений не получил. Оба были доставлены в медучреждение, где им оказали первую медицинскую помощь. Информация, которую мы давали на странице в Facebook о том, что один из военнослужащих получил ранения средней тяжести, не подтвердилась. Он получил легкие телесные повреждения и находится сейчас в стационарном лечебном учреждении", – сказал он.

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Сейчас назначили служебное расследование, сообщил Крылов. Возбуждать уголовное дело пока не будут, объяснил он.

Иллюстрация

Иллюстрация

moz.gov.ua

"Будут выяснять все причины и обстоятельства данного случая и уже по результатам этого служебного расследования будет станет понятно, будет ли он наказан или нет", – добавил начальник пресс-центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, чрезвычайное происшествие произошло в среду, 27 марта на общевоенном полигоне оперативного командования "Север" в пгт Гончаровское на Черниговщине. Один военнослужащий получил ранения.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Виталий Кириллов
Место
Украина
Теги
полигонвзрыв
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Прапор даунов не спроста развивается над Украиной..
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
"Военнослужащий взял в руки неизвестный взрывной предмет и бросил его в костер". Это вот про этих Пеця Перший говорил, что эти воены учат армию НАТО воевать с русскими?
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