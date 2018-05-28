Выяснилось, почему Украина не отключила воду в "ДНР"

Если прекратить водоснабжение в оккупированные российско-террористическими войсками Донецк и Горловку, без воды может оказаться и Мариуполь.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "Еспресо TV", сказав, что поставлять воду для этих городов они "вынуждены".

"Водопровод начинается - первый подъем это Николаевка под Славянском - идет в Горловку, заходит в Донецк. Затем в Ясиноватский район и идет на Мариуполь. На сегодняшний день мы вынуждены поставлять воду по этому водопроводу", - поведал он.

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"Остановить (подачу воды для оккупированных территорий. - Ред.), как в Луганской области, мы не можем, потому что мы отрежем от воды Мариуполь, Волноваху, Никольский и Мангушський районы", - пояснил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, часть Донбасса снова осталась без воды.