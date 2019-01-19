Выстояли! В ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

Силы ООС на Донбассе, воюющие за независимость Украины от России, 19 января не понесли потерь, несмотря на обстрелы оккупантов. Они смогли дать им жесткий отпор.

В период с 00.00 до 18.00 19 января террористы "Л/ДНР", подконтрольные России, четыре раза обстреливали позиции украинских войск. Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" по позициям наших войск враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по позициям других защитников вблизи хутора Вольный. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов обстрелял позиции украинских военных вблизи поселка Пески. Также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи поселка Широкино", — говорится в сообщении.

ООС на Донбассе 112.ua

Однако в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ООС не получил ранений. Более того, защитники в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

"Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим!" — подытожили в сводке ООС.

Карта боев на Донбассе Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 января несколько террористов "ДНР" были ликвидированы воинами Вооруженных сил Украины при попытке атаковать их позиции у населенного пункта Калиновое (Донецкая область).

19 января стало известно, что украинские военнослужащие сбили на Донбассе боевой дрон террористов "Л/ДНР" с осколочной взрывчаткой. Об этом сообщила 93 отдельная механизированная бригада (ОМБр) "Холодный Яр" ЗСУ.

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