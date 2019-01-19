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Выстояли! В ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

4.3тЧитать материал на украинском

Силы ООС на Донбассе, воюющие за независимость Украины от России, 19 января не понесли потерь, несмотря на обстрелы оккупантов. Они смогли дать им жесткий отпор.

В период с 00.00 до 18.00 19 января террористы "Л/ДНР", подконтрольные России, четыре раза обстреливали позиции украинских войск. Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" по позициям наших войск враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по позициям других защитников вблизи хутора Вольный. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов обстрелял позиции украинских военных вблизи поселка Пески. Также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи поселка Широкино", — говорится в сообщении.

ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

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Десяток раненых! В ООС сообщили о трагедии на Донбассе

Однако в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ООС не получил ранений. Более того, защитники в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

"Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим!" — подытожили в сводке ООС.

Карта боев на Донбассе

Карта боев на Донбассе

Пресс-служба Минобороны

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
ПОЗОРНАЯ ВОЙНА, которую начал киевский кагал против дончан крайне выгодна ВСЕМИРНОМУ ОЛИГАРХАТУ. Используя любую возможность для эскалации конфликта зарубежные олигархи будут и дальше продолжать свою преступную политику по УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНСКОГО НАРОДА, прикрывая свои действия псевдопатриотической риторикой.
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rercjd Micha
rercjd Micha
А завтра в Киевский госпиталь памперсы и колбасу попросят! И на Одесском кладбище хирургических отходов (?) новые номера появятся!
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Силы ООС на Донбассе, воюющие за независимость Украины от России, 19 января не понесли потерь, несмотря на обстрелы оккупантов. Они смогли дать им жесткий отпор..... И теперь два дня будут стирать шаровары..... Потомучто завтра в ОБОЗе будет статья что Войско Хохлов поредело.....Спорим хохложопые на миллион?????? Ни кому не нужно чтоб нищий хохол перестал платить налог на Войну - поэтому день день статьи про дохлых хохлов - день про шахтёров.... А Хохлы тупые-читают и платят))))))
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