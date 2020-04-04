Вышли на заказчика: Трепак сообщил о прорыве расследования в деле Гандзюк

Несколько месяцев назад по делу убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк был сделан прорыв.

Следствие изменило стратегию и тактику расследования, рассказал в интервью "Украинской правде" бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

"Мы фактически пошли путем Екатерины Гандзюк – "подняли" все дела о преступлениях, которые она разоблачала как общественный активист. Увидели, что, а точнее кто объединяет эти преступления. И когда составили искусственно разбросанную юридическую конструкцию в единое целое, то четко вырисовалась преступная организация, которая действовала на территории Херсонской области", – сообщил он.

Виктор Трепак

Трепак добавил, 13 членам преступной группы сообщили подозрения, а некоторых взяли под стражу.

"Был задержан и экстрадирован в Украину Алексей Левин. Впритык "подошли" к заказчику нападения на Екатерину Гандзюк. По нашему ходатайству суд продлил сроки расследования по этому делу до конца июля, поскольку предыдущая группа прокуроров и следователей оставила нам в "наследство" всего 17 дней на расследование", – подчеркнул он.

Однако, по его мнению, из-за смены руководства в ГПУ дело Гандзюк может забуксовать.

"В любом случае заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк могут уже "накрывать стол" тем, кто добился таких изменений в организации расследования этого дела", – резюмировал он.

Напомним, что 27 марта заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Екатерины Гандзюк раскритиковал нового генпрокурора Ирину Венедиктову за действия по расследованию убийства его дочери.

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