Вышли без потерь! ВСУ мощно ответили на удары террористов на Донбассе

На Донбассе 9 апреля российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, боевики выпустили 31 мину калибра 120 и 82 мм в сторону украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр ООС.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Деловая столица"

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики девять раз обстреляли позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Павлополь, Пески, Широкино, Гнутово, Авдеевка, Верхнеторецкое.

Четыре обстрела были проведены боевиками в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенных пунктов Екатериновка, Новоалександровка, Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, четырех ранили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео учений артиллеристов Вооруженных сил Украины. Они проходят в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе два раза в неделю.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram