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Вышли без потерь! ВСУ мощно ответили на удары террористов на Донбассе

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На Донбассе 9 апреля российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, боевики выпустили 31 мину калибра 120 и 82 мм в сторону украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр ООС.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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ВСУ мощно ответили на удары террористов на Донбассе

"Деловая столица"

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики девять раз обстреляли позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Павлополь, Пески, Широкино, Гнутово, Авдеевка, Верхнеторецкое.

Четыре обстрела были проведены боевиками в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенных пунктов Екатериновка, Новоалександровка, Золотое-4.

ВСУ мощно ответили на удары террористов на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, четырех ранили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео учений артиллеристов Вооруженных сил Украины. Они проходят в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе два раза в неделю.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Украины Историк
Украины Историк
Ну не умеют в ДНР совсем стрелять! !!! Сколько не пуляют из запрещенного оружия - все мимо!!! А зато хоробрые большезадые прятальщики в окопах, шо не стрельнут з рогатки, так полно загыблых!!!
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