Атака в Керченском проливе: Россия стреляла в украинские корабли из пушки

В ходе вооруженного нападения на украинские корабли у Керченского пролива российские пограничники обстреляли их из крупнокалиберной пушки, использовав порядка 1200 снарядов.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил адвокат Илья Новиков, ссылаясь на захваченного в плен украинского моряка Романа Мокряка.

"Российская сторона пытается подавать ситуацию так, что "мы видели, что они нарушают границу, мы были обязаны это пресечь..." Россияне не отрицают, что понимают, кто перед ними — военные корабли ВМФ, под соответствующими флагами, на которых находятся военные моряки, которые носят форму и имеют оружие", — сказал Новиков.

"Это "обязаны пресечь" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было израсходовано порядка 1200 снарядов. Моряки чудом не погибли", —заявил адвокат, уточнив, что стрельбу вели из российского корабля "Изумруд".

Чтобы уйти от атаки, украинские корабли начали расходиться в море. За судном "Бердянск" пошел один из кораблей РФ, совершив минимум 4 прицельных выстрела. В результате одного из них ранения получили трое членов экипажа от осколков брони катера.

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