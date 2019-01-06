Атака в Керченском проливе: Россия стреляла в украинские корабли из пушки

В ходе вооруженного нападения на украинские корабли у Керченского пролива российские пограничники обстреляли их из крупнокалиберной пушки, использовав порядка 1200 снарядов.
Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил адвокат Илья Новиков, ссылаясь на захваченного в плен украинского моряка Романа Мокряка.
"Российская сторона пытается подавать ситуацию так, что "мы видели, что они нарушают границу, мы были обязаны это пресечь..." Россияне не отрицают, что понимают, кто перед ними — военные корабли ВМФ, под соответствующими флагами, на которых находятся военные моряки, которые носят форму и имеют оружие", — сказал Новиков.
"Это "обязаны пресечь" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было израсходовано порядка 1200 снарядов. Моряки чудом не погибли", —заявил адвокат, уточнив, что стрельбу вели из российского корабля "Изумруд".
Чтобы уйти от атаки, украинские корабли начали расходиться в море. За судном "Бердянск" пошел один из кораблей РФ, совершив минимум 4 прицельных выстрела. В результате одного из них ранения получили трое членов экипажа от осколков брони катера.
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Скриншот
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Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей.
Всего Россия захватила три судна: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
Вскоре выяснилось, что россияне на самом деле атаковали украинцев в международных водах. Об этом прокололись в ФСБ, указав соответствующие координаты.
Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения. По решению "суда" они будут удерживаться под арестом до 24 января. Самому младшему из моряков недавно выполнилось 19 лет, в конце декабря он написал украинцам сильное письмо из московского СИЗО.
В связи с новым актом агрессии РФ Украина ввела в ряде областей военное положение. Но 26 декабря оно перестало действовать, а срок его действия было решено не продлевать.
Недавно президент Украины подписал закон, который расширяет зону контроля в Черном море. Так, пограничники получили право без предупреждения открывать огонь на поражение в случае угрозы украинским кораблям.
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