Выполняли задание: на Донбассе трагически погибли украинские десантники

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания трагически погибли два украинских десантника.

О потере сообщили на официальной странице Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook. Смерть одного из бойцов наступила в результате обстрела со стороны противника, второй погиб от сердечного приступа.

"Сегодня, 13 декабря 2018 года, во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВС Украины потеряла двух братьев", — сказано в сообщении.

Десантники погибли во время выполнения задания Real-vin.com

Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ходе боевых действий на Донбассе погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов.