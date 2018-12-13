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Выполняли задание: на Донбассе трагически погибли украинские десантники

3.5тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания трагически погибли два украинских десантника.

О потере сообщили на официальной странице Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook. Смерть одного из бойцов наступила в результате обстрела со стороны противника, второй погиб от сердечного приступа.

"Сегодня, 13 декабря 2018 года, во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВС Украины потеряла двух братьев", — сказано в сообщении.

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Десантники погибли во время выполнения задания

Десантники погибли во время выполнения задания

Real-vin.com

Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ходе боевых действий на Донбассе погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Дело было так.Шли за гоpилкой.Темно.Воють шакалы.Стpашно аж жуть.Один наступил на гавно поскользнулся вскрикнув и упал лбом об камень.Втоpой пpосто обосpался с пеpеляку.В АТО это называют сеpдешний пpиступ.Слава Укpаине и ее геpоям.!
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1
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Лазарева Ирина, ошибочка сдесь вся окраина сасёт у параши под видом рашен.ха ха
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Цимельман Филя, йди сука сосні у путина.
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