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4 ноября • обновлено в 18:50
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Выпала из окна многоэтажки: в Черкассах погибла бабушка

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4 ноября в Черкассах, в Юго-Западном районе, на улице Героев Майдана (бывшая Гайдара), из окна многоэтажки выпала пожилая женщина. Потерпевшая разбилась насмерть.

Бабушка упала с балкона девятого этажа на козырек подъезда. Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы трагедии.

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Пожилая женщина выпала из окна

Пожилая женщина выпала из окна

balakovo24.ru

Вызов в диспетчерскую черкасской экстренки поступил в 14:58. Однако по приезду медики только констатировали смерть. По предварительным данным, женщине было 74 года. Чтобы снять тело погибшей с крыши, привлекли спасателей ГСЧС.

Пока причины падения неизвестны. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября в Черкассах произошла страшная авария, в результате которой погибла 35-летняя женщина.

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Место
Украина Черкассы
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