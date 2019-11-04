Выпала из окна многоэтажки: в Черкассах погибла бабушка

4 ноября в Черкассах, в Юго-Западном районе, на улице Героев Майдана (бывшая Гайдара), из окна многоэтажки выпала пожилая женщина. Потерпевшая разбилась насмерть.

Бабушка упала с балкона девятого этажа на козырек подъезда. Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы трагедии.

Пожилая женщина выпала из окна balakovo24.ru

Вызов в диспетчерскую черкасской экстренки поступил в 14:58. Однако по приезду медики только констатировали смерть. По предварительным данным, женщине было 74 года. Чтобы снять тело погибшей с крыши, привлекли спасателей ГСЧС.

Пока причины падения неизвестны. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября в Черкассах произошла страшная авария, в результате которой погибла 35-летняя женщина.

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