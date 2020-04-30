Выпал с 13-го этажа: в Одессе при загадочных обстоятельствах погиб депутат

В Одессе в четверг, 30 апреля, с балкона 13-го этажа выпал 49-летний депутат. Его имя пока остается неизвестным.

О смерти мужчины сообщил Укринформ со ссылкой на местную полицию. Трагедия произошла около 12 часов на улице Академика Заболотного. По предварительной версии, он сам выпрыгнул.

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины", – рассказали правоохранители.

Также сообщается, что депутат был главой земельной комиссии одного из сельсоветов.

"Сегодня в Фонтанском сельском совете произошло ряд событий. Одно из них трагическое. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете происходят массовые обыски. Второе. После обеда появилось информация, что один из депутатов покончил жизнь самоубийством (выпрыгнул из окна 13 этажа)", – рассказал Сергей Колодяжный, депутат местного сельсовета.

Трагедия с депутатом в Одессе. Иллюстрация пресс-служба полиции

Как писал OBOZREVATEL, в конце марта умер народный депутат Украины третьего, четвертого и пятого созывов Иван Бокий.

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