Вылетела из салона: под Тернополем произошло жуткое ДТП с автобусом

В Тернопольской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Dacia и рейсовый автобус. Погиб один человек, еще пятеро получили травмы.
ДТП произошло 11 декабря между населенными пунктами Чистилов и Великий Глубочек. Предварительно, правила нарушил водитель Dacia, который выехал на встречную полосу, рассказал OBOZREVATEL спикер ГУНП Тернопольщины Сергей Крета.
"В результате удара 65-летняя пассажирка автобуса, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло. Она попала под переднее колесо автобуса и погибла", – отметил он.
ДТП под Тернополем
Водитель легкового авто и четверо пассажиров остались живы. Пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы.
ДТП под Тернополем
ДТП под Тернополем
Google.Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве 21-летний водитель Lexus столкнулся с автомобилем такси. Погиб таксист и его пассажир. Водителю представительского авто грозит до 10 лет лишения свободы.
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