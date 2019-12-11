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11 декабря • обновлено в 17:01
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Вылетела из салона: под Тернополем произошло жуткое ДТП с автобусом

1.1т
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В Тернопольской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Dacia и рейсовый автобус. Погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

ДТП произошло 11 декабря между населенными пунктами Чистилов и Великий Глубочек. Предварительно, правила нарушил водитель Dacia, который выехал на встречную полосу, рассказал OBOZREVATEL спикер ГУНП Тернопольщины Сергей Крета.

"В результате удара 65-летняя пассажирка автобуса, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло. Она попала под переднее колесо автобуса и погибла", – отметил он.

ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

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Водитель легкового авто и четверо пассажиров остались живы. Пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы.

ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

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ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

Google.Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве 21-летний водитель Lexus столкнулся с автомобилем такси. Погиб таксист и его пассажир. Водителю представительского авто грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Тернополь
Теги
ДТП авто криминал
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