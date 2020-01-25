"Тысячи долларов!" Озвучены масштабы вымогательства денег за пленных в "Л/ДНР"

По заявлению освобожденного из плена "ЛНР" Дениса Секацкого, что он был вынужден заплатить террористам $32 000 за включение в список на обмен, должно быть открыто уголовное производство.

Об этом заявил в эфире ObozTV советник главы МВД Юрий Тандит (в прошлом – советник главы СБУ и переговорщик Центра содействия и освобождения пленных и заложников). По его словам, попытки террористов вытребовать выкуп за пленных украинцев – не единичные и исчисляются "тысячами и тысячами долларов".

"Был известный факт с Дмитрием Кулишом (бойцом батальона "Донбасс", который провел в плену 9 месяцев и был освобожден в 2015 году. – Ред.), когда один из участников переговоров "попросил" у семьи большую сумму денег. Мы в этот процесс сразу зашли и, скажем так, пресекли попытку совершения преступления. А Дмитрий Кулиш был освобожден", – напомнил Тандит.

По его словам, в деле Кулиша фигурировала сумма около 50 тысяч долларов. Однако были и другие подобные случаи.

"Скажу из своего опыта, наша группа многократно заходила за линию соприкосновения, освобождала в экстремальных условиях… Были такие факты, цифры гуляли разные. За наших ребят пытались брать тысячи и тысячи долларов", – поделился переговорщик.

Советник главы МВД добавил, что дело Секацкого необходимо взять под контроль.

"Каждый такой факт должен быть на контроле. Ведется работа. С каждым, кто освобождается от террористов, украинские спецслужбы – и СБУ, и представители Минобороны – проводят определенную работу, их опрашивают. И по каждому такому факту в рамках закона открывается уголовное производство", – отметил он.

Тандит заверил, что после возвращения ОРДЛО все эти уголовные производства будут рассматриваться судами.

"Есть террористы, есть незаконные лидеры этих террористических организаций. Понятно, что пока не контролируется территория, они там делают что хотят, издеваются над людьми, постоянно совершают преступления. …Когда временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области будут возвращены, там будут действовать украинские законы, я думаю, что эти преступники, которые вымогали и забирали деньги, должны понести наказание", – констатировал он.

Денис Секацкий censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее освобожденный из плена "ЛНР" украинец Денис Секацкий заявил, что заплатил за включение в список на обмен 32 тысячи долларов. По его словам, такая ситуация сложилась только с теми украинцами, о которых молчали СМИ.

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