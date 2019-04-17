Выдают себя за местных: разведка раскрыла план Путина на Донбассе

В случае усиления боевых действий в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе противник собирается привлекать новые российские оккупационные войска.
Военным РФ в таком случае выдадут документы с "легендой" батальонов и бригад так называемых армейский корпусов "ДНР", рассказал командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "BBC Украина".
"Кроме того, все российские кадровые военные и сотрудники ФСБ, которые находятся на временно оккупированных территориях, выдают себя за разных должностных лиц оккупационной власти – якобы они действительно из Донецкой и Луганской областей", – пояснил генерал-лейтенант.
Сергей Наев
obs.in.ua
Наев подчеркнул, что разведка все время отслеживает, кто и под какой "легендой" воюет против Украины. Командующий ООС отметил, что подразделения войск оккупанта сильно недоукомплектованы. При этом "мобилизацию" среди населения террористы не проводят.
"Речь не идет о мобилизации, но недостаток личного состава у них катастрофичный. Данные разведки свидетельствуют, что укомплектованность их подразделений значительно ниже нашей", – сообщил Наев.
Как писал OBOZREVATEL, в марте в оккупированной Луганской области террористы признали, что испытывают дефицит кадров. Так называемые власти решили сформировать базу вакансий по оказанию дополнительной поддержки молодым специалистам.
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