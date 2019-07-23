Выбросили тело в лесу: трагедия с украинским заробитчанином в Польше получила новый поворот

Семья украинского заробитчанина Василия Чорнея, тело которого нашли в Польше посреди леса, получит финансовую помощь в сумме около 600 тыс. злотых (почти 4 млн 200 тыс. гривен).

Как пишет "Радио Свобода", родных трагически погибшего мужчины посетил почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский. Он приехал в село Троица, Снятинского района Ивано-Франковской области, где проживают родители украинца, его жена и трое детей.

Горовский является инициатором сбора средств в Польше для семьи Чорнея. Указывается, что в течение 11 лет, пока самый маленький ребенок украинского работника не достигнет совершеннолетия, семья ежемесячно получать 2 тыс. злотых (14 тыс. гривен).

Василий Чорней Радио Свобода

Кроме того, если дети будут получать образование, каждый из них будет получать по 1500 злотых (более 10 тыс. гривен) в месяц.

Также Горовский организовал для семьи покойного юридическую помощь.

Напомним, мужчина, находясь на работе в Польше, почувствовал себя плохо и, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, работодатель вывезла его в лес. Тело погибшего нашел лесник 13 июня, в 125 километрах от места работы украинца.

У Чорнея осталось трое несовершеннолетних детей: девочки 12 и 7 лет, а также 9-летний сын. Мама умершего имеет группу по инвалидности и ежедневно нуждается лекарствах.

Дети погибшего Радио Свобода

О деталях жуткой смерти украинца в Польше читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж видео, на котором снято, как польский работодатель напал на заробитчан из Украины.

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