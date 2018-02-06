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"Выбирают Запад": журналист указал на нестыковки в позиции Бондаренко

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Борцы за "русский мир" любят Россию на словах, но все равно выбирают Запад для себя и своих детей.

Такое мнение выразил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook по итогам просмотра интервью бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко.

"Посмотрел эфир Гордона с Еленой Бондаренко. Как по мне, получилось довольно смешно. Особенно когда она сначала половину программы кляла и ругала американцев, а потом стала обговаривать с Гордоном свою дочь, которая вышла замуж за американца и живет в США", – написал Казанский.

По его мнению, нет повода злиться, потому что вышло полезное шоу. Оно тонко показывает всю "гнилость Бондаренко и 90% других подобных персонажей".

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"У борцов за "русский мир" есть одно общее профзаболевание - они все очень хорошо умеют любить Россию на словах, но на деле всегда выбирают "проклятый Запад". И тут как раз типичный случай. На российских эфирах Бондаренко пучит глаза, рассказывая про "печеньки Нуланд" и "козни Маккейна", обвиняет США в том, что они хотят установить мировую гегемонию", – уточнил он.

Журналист добавил, что при этом Бондаренко не говорит, что ее внуки получат американские паспорта, а руку к сердцу будут прижимать при прослушивании гимна США.

"Свою личную борьбу с Америкой Елена Бондаренко проиграла, не успев вступить в бой. Это ведь гомерически смешно на самом деле. Люди потрясают кулаками перед камерами, клянут "Гейропу" и Америку на чем свет стоит, а потом разъезжаются по заграничным виллам. Соловьев - в Италию. Бондаренко - на свадьбу к дочери в США. В России украинские политики живут только вынужденно. Те, кто не может больше никуда уехать из-за санкций", – подчеркнул Казанский.

По его мнению, они проиграли в 2014 году и продолжат делать это дальше из-за фальшивости.

"Они только играют роли, но сами не верят в то, что говорят. Все их так называемые ценности - советское наследие, скрепы, дружба народов, каноническое православие и прочий тухляк они впаривают исключительно избирателям, но сами этот товар не желают потреблять", – сказал журналист.

Он отметил, что эти люди при первой возможности покупают недвижимость на Западе и отправляют туда своих детей.

"Главное подальше от попов, казаков, Путина, советских памятников, дня победы и всего того, что они так отчаянно якобы защищают. Важно всегда помнить, что искривленный мир совково-имперских скреп Бондаренко и Ко хотят построить исключительно для нас с вами, но не для себя. Своих детей они слишком любят, чтобы обречь их на такое прозябание", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", Бондаренко назвала войну на востоке Украины "гражданской".

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Темы
АТО на ДонбассеАннексия Крыма
Персоны
Елена БондаренкоДенис КазанскийВладимир ПутинДмитрий Гордон
Место
Украина
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