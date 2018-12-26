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Контроль над "серой зоной": советник Порошенко объявил о прорыве ВСУ на Донбассе

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Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

Об этом в среду, 26 декабря, заявил советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков во время эфира телеканала "Прямий" в ток-шоу "Ситуация".

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории [Донбасса] были освобождены. Практически вся "серая зона" уже сейчас освобождена и взята под контроль", — заявил Бирюков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" на несколько дней притихли и не осуществляли обстрелов позиций бойцов ВСУ, однако накануне вновь активизировались с новой силой.

При этом активнее оккупанты начали вести и пропагандистскую деятельность, заявляя о том, что защитники Украины якобы готовятся к сокрушительной атаке.

Террористы распространяют фейки о том, что ВСУ якобы планируют применить химической оружие, а также подключить к наступлению военных НАТО.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
показуха для лохтората! выборы на носу
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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