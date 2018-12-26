Контроль над "серой зоной": советник Порошенко объявил о прорыве ВСУ на Донбассе

Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

Об этом в среду, 26 декабря, заявил советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков во время эфира телеканала "Прямий" в ток-шоу "Ситуация".

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории [Донбасса] были освобождены. Практически вся "серая зона" уже сейчас освобождена и взята под контроль", — заявил Бирюков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" на несколько дней притихли и не осуществляли обстрелов позиций бойцов ВСУ, однако накануне вновь активизировались с новой силой.

При этом активнее оккупанты начали вести и пропагандистскую деятельность, заявляя о том, что защитники Украины якобы готовятся к сокрушительной атаке.

Террористы распространяют фейки о том, что ВСУ якобы планируют применить химической оружие, а также подключить к наступлению военных НАТО.