Российско-оккупационные войска в понедельник, 11 ноября, понесли серьезные потери на Донбассе.

Так ранения получили три боевика "Л/ДНР". Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем Telegram-канале.

"Потери российско-оккупационных войск 11.11.2019 г. составили 3 человека, а именно: санитарные (300) – 3 человека. 2 – 9 омсп, 1 – 1 омсбр. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

ВСУ жестко отбились от оккупантов: у "Л/ДНР" потери Главред

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 11 ноября.

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