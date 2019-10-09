ВСУ выйдут из Широкино и Гранитного: стало известно, какие населенные пункты будут "серой зоной"

Населенные пункты Донбасса, которые находятся под контролем Киева, во время разведения сил могут войти в "серую зону".

Также в эту зону могут попасть населенные пункты, которые сейчас контролируют террористы. Об этом сообщил заместитель командующего штаба Операции Объединенных сил Богдан Бондарь в программе "Ваша Свобода" на "Радио Свобода".

Согласно одному из вариантов, в "серую зону" могут войти Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованной зоне будут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, местами Талаковка и Бердянское.

"Но мы должны заметить, что и противник будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, Сокольников – тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", – заявил Бондарь.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", – добавил он.

По словам Бондаря, в Золотом и Петровском ВСУ готовы к разведению.

"В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября. – Ред.), когда в районе Золотого находились наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", – заявил Бондарь.

Схема разведения войск

Схема разведения войск

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