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9 октября • обновлено в 18:16
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ВСУ выйдут из Широкино и Гранитного: стало известно, какие населенные пункты будут "серой зоной"

29.3т Читать материал на украинском

Населенные пункты Донбасса, которые находятся под контролем Киева, во время разведения сил могут войти в "серую зону".

Также в эту зону могут попасть населенные пункты, которые сейчас контролируют террористы. Об этом сообщил заместитель командующего штаба Операции Объединенных сил Богдан Бондарь в программе "Ваша Свобода" на "Радио Свобода".

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Согласно одному из вариантов, в "серую зону" могут войти Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованной зоне будут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, местами Талаковка и Бердянское.

"Но мы должны заметить, что и противник будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, Сокольников – тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", – заявил Бондарь.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", – добавил он.

По словам Бондаря, в Золотом и Петровском ВСУ готовы к разведению.

"В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября. – Ред.), когда в районе Золотого находились наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", – заявил Бондарь.

Схема разведения войск

Схема разведения войск

Схема разведения войск

Схема разведения войск

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что значит Частично из Донецка (или другого города). Это КПП на территории Донецка будут? Это вменяемые люди предлагают? Там мегаполисы и граница одного города является границей другого. Сейчас разграничение проходит по границе городов, как эту линию разграничения сместить на территорию городов? Такой маразм могут предлагать жители сельской местности, где расстояние между сёлами десятки километров. Так они собственно и управляют Украиной, превратив ее в деиндустриальную банановую колонию МВФ.
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Северг Олег
Северг Олег
Проваливай с русской земли украинский оккупант !
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист Ху@ло будет использовать в Украине абхазский и ю.осетинский сценарий из 90х годов,когда в результате бесконечного разведения войск 40% территории Грузии оказались оккупированы Мордором
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ttt ta
ttt ta
Krass Марк, во первых не 40, во вторых - у Саакашвили уточни когда и в результате чего.
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