ВСУ уничтожили огневую точку террористов из квадрокоптера: появилось видео
ВСУ нанесли удар из беспилотника
Вооруженные силы Украины нанесли удар по огневой точке террористов на Донбассе.
Как сообщила в Facebook волонтер Юлия Толмачова, снаряд был сброшен из квадрокоптера (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По ее словам, на фронте очень нужны еще два квадрокоптера "Mavic Zoom" и "Фантом 4".
"Спасибо каждому, кто продолжает помогать с начала войны... Ваши деньги пойдут на благое дело", – написала Толмачова.
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ взорвали грузовик террористов с боеприпасами и минометами.
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