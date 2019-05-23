ВСУ разгромили террористов на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

На Донбассе 22 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 22 мая двух оккупантов уничтожили, еще одного – ранили. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

ВСУ на Донбассе Корреспондент

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:

вблизи населенного пункта Золотое-4 – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новоалександровка – из минометов калибра 82 мм;

возле города Попасная – из гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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