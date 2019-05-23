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ВСУ разгромили террористов на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

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На Донбассе 22 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 22 мая двух оккупантов уничтожили, еще одного – ранили. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Корреспондент

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:

  • вблизи населенного пункта Золотое-4 – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе населенного пункта Новоалександровка – из минометов калибра 82 мм;

  • возле города Попасная – из гранатометов различных систем.

ВСУ разгромили террористов на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

  • Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

  • В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

  • Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия ярко пердолит росийскую армию на Донбассе! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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0
4
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сколько жопоголовых Войнов света вчера в плен слалось?
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5
2
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сдалось.
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5
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Белый господин
Белый господин
Удивительно, люди в форме, но "не выполняли боевых задач". А что они вообще там делали?
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Белый господин, За российскими паспортами поехали.
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