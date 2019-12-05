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5 декабря • обновлено в 16:23
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ВСУ приказали отдать назад помощь волонтеров

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Первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Игорь Танцюра потребовал, чтобы воины ВСУ вернули назад волонтерам машины, которые те передали на нужды армии. Кроме того, он запретил в дальнейшим принимать подобные транспортные средства.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром), сопроводив свой пост скриншотом скандального документа.

ВСУ

ВСУ

"Телеграмма генерала Танцюры: машины вернуть волонтерам. Следующим шагом будет: вернуть носки, салфетки, "мультики", "бундесы", плитоноски, оптику, системы видеонаблюдения и так далее. Украинский солдат должен быть в "Дубке", металлическом шлеме, кирзачах и плащ-палатке. Браво!!!" – с сарказмом прокомментировал он бредовую инициативу военного руководства.

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Скандально распоржение

Скандально распоржение

Facebook Александра Грома

Новость вызвала ажиотаж среди украинцев. Недоумевая со странной инициативы, они отреагировали на нее шквалом критики и черным юмором.

"Я уже вижу, как танкисты на "Новую почту" едут танком", "И ротный на лисапете мчится в штаб батальона, так как "Богдан" сломался, а заявка на запчасти застряла в штабе ОТУ", "Велосипед у нас сейчас приоритетный вид транспорта", "Оптимизация будет началом уничтожения армии. С*ки", "Медички все вернуть, ибонекуй, все на "УАЗ Таблетку", которая сгнила еще в прошлом веке", "И остаться голыми в поле, для расстрела сепарами. Они не ох...ли там часом?" – возмутились патриоты.

ВСУ приказали отдать назад помощь волонтеров

ВСУ приказали отдать назад помощь волонтеров

ВСУ приказали отдать назад помощь волонтеров

ВСУ приказали отдать назад помощь волонтеров

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Грамарчук рассказал, что в боевой истребительной бригаде ВСУ на Полтавщине, которая должна прикрывать воздушное пространство на востоке и севере страны, решили сократить 170 должностей. Кроме того, под сокращение попали и медики бригады.

  • Также он показал директиву Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях в ВСУ. Их связали с реформированием и переходом на структуру армии стандартов НАТО.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины волонтерство
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Знову хочуть знищити армію, як при янеку??цю! Перевірити, що має цей "танцюрист" дома. Люди вигнані у відкрите поле, а нині ще хочуть лишити без допомоги.
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Нож Всвину
Нож Всвину
Вернуть волонтерам в зад..
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