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26 февраля • обновлено в 09:04
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ВСУ попали под страшный обстрел на Донбассе

6.7т
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Вооруженные формирования Российской Федерации 25 февраля били по ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Всего за сутки враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • рядом с Талаковкой – с миномета калибра 82 мм противник выпустил пять мин;

  • недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Новомихайловки – со станкового противотанкового гранатомета (10 выстрелов);

  • рядом с Красногоровка – из миномета калибра 120 мм (три мины), а также из крупнокалиберного пулемета.

ВСУ попали под страшный обстрел на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно:

  • в районе Катериновки – с 120-мм миномета (10 мин).

В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что российские оккупанты на Донбассе резко сменили тактику. Они начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Ну зебилы, что делать надо: переставать стрелять или дальше отводить ЗСУ?
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2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В шаровары обделались от страха.
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3
1
Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Рашен швайн на Обозе работает в комментариях целыми групами. Гов вно со своего скотного двора разносит по всему миру...
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2
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