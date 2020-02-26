ВСУ попали под страшный обстрел на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации 25 февраля били по ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Всего за сутки враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Талаковкой – с миномета калибра 82 мм противник выпустил пять мин;

недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки – со станкового противотанкового гранатомета (10 выстрелов);

рядом с Красногоровка – из миномета калибра 120 мм (три мины), а также из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно:

в районе Катериновки – с 120-мм миномета (10 мин).

В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что российские оккупанты на Донбассе резко сменили тактику. Они начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

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