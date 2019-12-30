"Достигли успехов!" ВСУ подвели итоги 2019 года: опубликовано сильное видео

Итоги уходящего 2019 года для Вооруженных сил Украины показали в 2-минутном видео.

Яркий ролик был опубликован на странице "Військового телебачення України" в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Вооруженные силы достигли значительных успехов за этот год, хотя не без огорчений и трудностей... Сейчас хотим вернуться и вспомнить самые яркие моменты и эмоциональные кадры 2019-го", – сказано в сообщении.

Скрин видео

Отметим, видео смонтировано из кадров учений военнослужащих ВСУ, работы украинской военной техники на суше, море и в воздухе, запуска ракет и т.д.

После публикации ролик набрал сотни лайков, комментариев и репостов пользователей соцсети.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

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