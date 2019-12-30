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30 декабря • обновлено в 21:25
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"Достигли успехов!" ВСУ подвели итоги 2019 года: опубликовано сильное видео

1.3т
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Итоги уходящего 2019 года для Вооруженных сил Украины показали в 2-минутном видео.

Яркий ролик был опубликован на странице "Військового телебачення України" в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Вооруженные силы достигли значительных успехов за этот год, хотя не без огорчений и трудностей... Сейчас хотим вернуться и вспомнить самые яркие моменты и эмоциональные кадры 2019-го", – сказано в сообщении.

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"Достигли успехов!" ВСУ подвели итоги 2019 года: опубликовано сильное видео

Скрин видео

Отметим, видео смонтировано из кадров учений военнослужащих ВСУ, работы украинской военной техники на суше, море и в воздухе, запуска ракет и т.д.

После публикации ролик набрал сотни лайков, комментариев и репостов пользователей соцсети.

"Достигли успехов!" ВСУ подвели итоги 2019 года: опубликовано сильное видео

Скрин видео

"Достигли успехов!" ВСУ подвели итоги 2019 года: опубликовано сильное видео

Скрин видео

"Достигли успехов!" ВСУ подвели итоги 2019 года: опубликовано сильное видео

Скрин видео

О том, как прошел 6-й год войны на востоке Украины и чего удалось достичь президенту Владимиру Зеленскому на Донбассе, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
видео Вооруженные силы Украины
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
На третьей фотке xoxлы cpyт?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А какие тут успехи?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где они достижений на целых 2 минуты наковыряли?
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