ВСУ отбились! Террористы потерпели очередное фиаско на Донбассе

На Донбассе в четверг, 18 апреля, террористы 10 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом противник дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение — минометы калибра 82 мм и вооружения танка.

В результате боев был ранен военнослужащий Операции Объединенных сил. Трое оккупантов уничтожили, еще пятеро получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

Война на Донбассе ТСН

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пески и Талаковка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе н. п. Светлодарск и Крымское.

С начала текущих суток, 19 апреля, противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил возле Павлополя и Пищевика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Россия отказалась от объявления "пасхального перемирия" с 19 апреля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!