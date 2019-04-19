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ВСУ отбились! Террористы потерпели очередное фиаско на Донбассе

1.7тЧитать материал на украинском

На Донбассе в четверг, 18 апреля, террористы 10 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом противник дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение — минометы калибра 82 мм и вооружения танка.

В результате боев был ранен военнослужащий Операции Объединенных сил. Трое оккупантов уничтожили, еще пятеро получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

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Ответка: силы ООС припугнули оккупантов масштабными учениями ПВО

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пески и Талаковка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе н. п. Светлодарск и Крымское.

Террористы потерпели очередное фиаско на Донбассе

С начала текущих суток, 19 апреля, противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил возле Павлополя и Пищевика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Россия отказалась от объявления "пасхального перемирия" с 19 апреля.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Знову зрадопэрэмога? :-)))
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Юг Руси
Юг Руси
Обозяна выучила новое слово - "фиаааско"! 🐵🤣🤣🤣
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