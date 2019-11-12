Ихтамнет? Всплыло новое доказательство о россиянах на Донбассе

В сети появилось новое доказательство присутствия российских оккупационных войск на востоке Украины. Более того, захватчики сами разрушили миф о том, что на Донбассе идет "гражданская" война.

Так, офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал на странице своего блога в Facebook фото могилы российского террориста "ДНР" в Белгороде.

Могила террориста "ДНР" Facebook Анатолий Штирлиц - блог

На скриншоте страницы сообщества оккупантов отмечается, что Роман Гулидов (Гулид) является уроженцем этого города. Также сторонники "русского мира" пишут, что он был убит на Донбассе 12 ноября 2014 года. Там террорист воевал в разведке за мифическую "Новороссию".

"Хроники "гражданской" войны всплывают даже через пять лет после гибели", – отметил под красноречивым фото защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии убили российских оккупантов Петра Корягу ("Домового") из Владивостока, а также Сергея Карпенко. Ранее они воевали на стороне террористов "ДНР" на Донбассе. Еще один военный преступник Алексей Шеробоков был убит в конце октября непосредственно на востоке Украины.

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