Как зарплата за 20 лет: всплыли элитные квартиры и авто топ-чиновника новой таможни

Глава Энергетической таможни ГФС Украины Андрей Хомяк задекларировал на маму-пенсионерку элитное авто и квартиры в престижных киевских новостройках.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Наші гроші". Сюжет был обнародован 17 февраля на YouTube-канале BIHUS info (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Всплыло имущество главы Энергетической таможни Андрея Хомяка Коллаж

Расследователи отметили, что Энергетическая таможня собирает треть всей украинской таможенной службы – около 111 миллиардов гривен в год.

Внимание на состояние таможенника журналисты обратили еще в 2017 году, когда он был не руководителем, а лишь заместителем.

Андрей Хомяк Скрин видео

За несколько месяцев до выхода на пенсию на маму Хомяка оформили новый KiaSorento, который тогда стоил около 40 тысяч долларов. Ездил на нем, как утверждают журналисты, сам таможенник.

Известно, что выхода на пенсию женщина возглавляла отдел контроля за финансовыми учреждениями в налоговой.

KiaSorento, оформленный на маму Хомяка Скрин видео

Также ей подарили однокомнатную квартиру в бизнес-классовой новостройке. На тот момент жилище, по данным расследователей, обошлось в примерно 60 тысяч долларов. Подарок женщине сделала односельчанка отца Хомяка.

Дом, квартиру в котором мама чиновника получила в подарок Скрин видео

Женщина, которая подарила квартиру, отказалась давать журналистам комментарий Скрин видео

Позже мать нынешнего главы Энергетической таможни приобрела еще одну квартиру в ЖК "Французский квартал" на более чем 100 квадратов (стоимость – не менее 150 тысяч долларов).

ЖК "Французский квартал" Скрин видео

Журналисты рассчитали, что стоимость этих двух задекларированных квартир и машины сопоставима с зарплатой матери Хомяка за 20 лет.

Сам же чиновник, судя по декларации, имеет в собственности лишь старый гараж в Киеве.

Размер задекларированных зарплат Андрея Хомяка Скрин видео

Кроме того, летом 2018 года на 70-летнюю тещу Хомяка оформили двухкомнатную квартиру в киевском ЖК "Французский квартал". Рыночная стоимость жилплощади – около 150 тысяч долларов.

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