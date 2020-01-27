Всего 22 года: стало известно имя погибшего воина ВСУ

25 января на Донбассе в зоне проведения ООС погиб военнослужащий ВСУ Ошурко Михаил Михайлович.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

Он отметил, что Ошурко родился в 1998 году. Он уроженец села Кутин, Заречненский район, Ривненская область.

"10 октября 2018 года был призван на срочную военную службу. После ее завершения, прошел подготовку в УЦ "Десна" откуда был направлен в артиллерийскую военную часть. Во время дальнейшей службы принял решение заключить контракт и продолжить службу в районе проведения ООС", – говорится в сообщении.

Похоронят защитника 27 января в родном селе Кутин.

Михаил Ошурко Facebook Сергей Сердюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января в зоне проведения ООС террористы убили военнослужащего ВСУ Антона Хобу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!