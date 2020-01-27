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27 января • обновлено в 10:58
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Всего 22 года: стало известно имя погибшего воина ВСУ

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25 января на Донбассе в зоне проведения ООС погиб военнослужащий ВСУ Ошурко Михаил Михайлович.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

Он отметил, что Ошурко родился в 1998 году. Он уроженец села Кутин, Заречненский район, Ривненская область.

"10 октября 2018 года был призван на срочную военную службу. После ее завершения, прошел подготовку в УЦ "Десна" откуда был направлен в артиллерийскую военную часть. Во время дальнейшей службы принял решение заключить контракт и продолжить службу в районе проведения ООС", – говорится в сообщении.

Похоронят защитника 27 января в родном селе Кутин.

Михаил Ошурко

Михаил Ошурко

Facebook Сергей Сердюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января в зоне проведения ООС террористы убили военнослужащего ВСУ Антона Хобу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ погибли военные Донбасс

Новости расследований

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