Все же убийство? В полиции раскрыли новые детали гибели Тымчука

Из квартиры нардепа Дмитрия Тымчука, где он 19 июня был найден мертвым, исчезли ювелирные украшения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, добавив, что по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств.

"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - рассказали в столичной полиции.

Дмитрий Тымчук obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал. При этом было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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