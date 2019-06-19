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Все же убийство? В полиции раскрыли новые детали гибели Тымчука

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Из квартиры нардепа Дмитрия Тымчука, где он 19 июня был найден мертвым, исчезли ювелирные украшения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, добавив, что по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств.

"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - рассказали в столичной полиции.

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Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал. При этом было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Персона
Дмитрий Тымчук
Место
УкраинаКиев
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Ну да, военный неосторожно чистил оружие, и какие же факты об этом говорят.
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CARGO 100
CARGO 100
Обнаружили два факта: на пистолете отпечаток правой руки и дырка в левом веске ...
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1
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леня зе
леня зе
ну-да белочка прихватила
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4
2
Перепил Недо
Перепил Недо
леня зе, ну-да белочка прихватила, так бегом звони в скорую, приедут добрые дяди санитары, укольчик сделают. и будет тебе счастье, главное -вонять здесь перестанешь, грязь.
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