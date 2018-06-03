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"Все угрозы из Москвы": стало известно, как в России издеваются над семьями украинских политзаключенных

1.8тЧитать новость на украинском

В России глава общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области, где незаконно удерживают украинца Александра Кольченко, угрожал матери политзаключенного.

Василий Катане наговорил Ларисе Кольченко много ужасных вещей, рассказал в комментарии "Громадському" правозащитник из Челябинской области Николай Щур.

По его словам, в РФ члены общественной наблюдательной комиссии ничем не ограничены в своих действиях, "потому могут общаться с кем угодно и когда угодно" якобы для "контроля за соблюдением прав человека" в местах лишения свободы.

"Он позвонил матери и наговорил ей много плохого. Что-то вроде того, что у нее будут требовать деньги за адвокатов, которые сейчас посещают Сашу, за посылки, которые ему передавали. Также он напрашивался в гости к Ларисе Кольченко, ведь часто бывает в Крыму", - рассказал Щур, подчеркнув, что такой звонок можно считать угрозой.

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По адвокатам, при которых якобы "требовать деньги", правозащитник объяснил, что по факту защитников в Кольченко нет.

"Все угрозы ему, Олегу (Сенцову. - Ред.) - из Москвы. Угрожать что-то будет, если оттуда будет приказ ", - сказал правозащитник.

Александр Кольченко

Центр журналистских расследований

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кольченко объявил голодовку в российской тюрьме.

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Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Александр КольченкоОлег Сенцов
Место
РоссияЧелябинск
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