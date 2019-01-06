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Все под контролем: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

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В субботу, 5 января, террористы на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, один боевик был уничтожен и один ранен, сообщает пресс-центр ООС. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на мариупольском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли огневые средства", – сказано в сообщении.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

АиФ-Украина

Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
Хорошая новость лишь в том что процесс уничтожения Украины продожается))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вот я понять не могу...вы идиоты????? Ополченцы шли в наступление????? Ну стрельнули в вашу сторону(((может быть ..)) наверно))) а зачем вы то придурки нарушали перемирие???В ответ???недержание мочи???????Вы государство или шобла идиотов??????
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