Все под контролем: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

В субботу, 5 января, террористы на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, один боевик был уничтожен и один ранен, сообщает пресс-центр ООС. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на мариупольском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли огневые средства", – сказано в сообщении.

ВСУ на Донбассе АиФ-Украина

Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.