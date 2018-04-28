Все из-за ям: под Черкассами мужчина и ребенок погибли в ДТП

В субботу, 28 апреля, на трассе "Киев-Черкассы" возле с. Песчаное Черкасской области в результате ДТП из-за плохой дороги погибли мужчина и маленький ребенок.

"Ужасная авария произошла на трассе "Киев -Черкассы" ориентировочно 11:30 сегодня, в районе села Песчаное, объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Kyron и Lada", - сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В результате ДТП погибли мужчина и 3-летний мальчик. Женщина и маленькая девочка доставлены в реанимацию.

"По предварительной информации, ДТП произошло из-за ям на дорогах. Огромный "привет" Черкасскому автодору, который обслуживает эту трассу", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", 22 апреля в Деснянском районе Киева 10-летний мальчик попал под колеса авто и получил тяжелейшие травмы.