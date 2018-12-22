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''Все будет уничтожено'': на росТВ озвучили сценарий войны против Украины

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Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, озвучил план, которым якобы будет руководствоваться Российская Федерация в войне с Украиной.

По его словам, он будет реализован, если Киев официально объявит войну стране-агрессору и пойдет в наступление. Прямые угрозы в адрес чужого государства Коротченко озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Игорь Коротченко

Игорь Коротченко

Скриншот видео

По его словам до тех пор, пока Украина не начнет предпринимать активные действия, Кремль будет просто наблюдать за происходящим и максимум — эвакуирует свое посольство в Москву. Однако в случае военной конфронтации он применит против Киева силу.

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"Если даже Украина объявит нам войну, мы будем наблюдать. Но как только Порошенко отдает приказ о нанесении удара по территории Российской Федерации либо переходе украинских войск в атаку против России, либо предпринимается масштабная кампания по блицкригу и зачистке Донбасса — вот здесь уже возникает другая ситуация", — угрожающе отметил Коротченко.

После этого он обнародовал детальный план массированного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и даже перечислил объекты, которые якобы станут для них целью №1.

Военное вторжение

Военное вторжение

"Миг"

"Мы не будем воевать с Украиной сухопутными группировками. В течение пяти-шести часов наносятся удары дистанционным высокоточным оружием. Во-первых, по украинским группировкам, которые нарушили границу РФ и перешли в наступление, по штабам, резиденции Порошенко как верховного главнокомандующего, отдавшего приказ начать войну против России, украинские аэродромы, где сосредоточена военная авиация, где украинские ракеты. Все это будет уничтожено Вооруженными силами РФ в течение нескольких часов", — самоуверенно резюмировал пропагандист Кремля.

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''Мало не покажется'': Лавров пригрозил Украине войной из-за Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков также пригрозил Украине полномасштабным вооруженным конфликтом с Россией.

Такую бурную реакцию у него вызвала инициатива внефракционного народного депутата Украины Виталия Куприя объявить войну Российской Федерации.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
РашаТв только для ватоголовых путиноидов обитающих на РФ (России Фашистской)...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Прямые угрозы в адрес чужого государства Коротченко озвучил в эфире пропагандистской .... Рагули сначала войну собираются объявлять, потом ноют с кровавыми соплями. Ни кто с вами воевать не будет. Просто изолируют вас от топлива, угля, энергии и т п. Через неделю сами с Российским флагом махать и громче всех будете кричать: Украина это Россия, Путин наш Президент...
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Самарский Валера
Самарский Валера
А чё не так?
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