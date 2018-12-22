''Все будет уничтожено'': на росТВ озвучили сценарий войны против Украины

Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, озвучил план, которым якобы будет руководствоваться Российская Федерация в войне с Украиной.

По его словам, он будет реализован, если Киев официально объявит войну стране-агрессору и пойдет в наступление. Прямые угрозы в адрес чужого государства Коротченко озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Игорь Коротченко Скриншот видео

По его словам до тех пор, пока Украина не начнет предпринимать активные действия, Кремль будет просто наблюдать за происходящим и максимум — эвакуирует свое посольство в Москву. Однако в случае военной конфронтации он применит против Киева силу.

"Если даже Украина объявит нам войну, мы будем наблюдать. Но как только Порошенко отдает приказ о нанесении удара по территории Российской Федерации либо переходе украинских войск в атаку против России, либо предпринимается масштабная кампания по блицкригу и зачистке Донбасса — вот здесь уже возникает другая ситуация", — угрожающе отметил Коротченко.

После этого он обнародовал детальный план массированного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и даже перечислил объекты, которые якобы станут для них целью №1.

Военное вторжение "Миг"

"Мы не будем воевать с Украиной сухопутными группировками. В течение пяти-шести часов наносятся удары дистанционным высокоточным оружием. Во-первых, по украинским группировкам, которые нарушили границу РФ и перешли в наступление, по штабам, резиденции Порошенко как верховного главнокомандующего, отдавшего приказ начать войну против России, украинские аэродромы, где сосредоточена военная авиация, где украинские ракеты. Все это будет уничтожено Вооруженными силами РФ в течение нескольких часов", — самоуверенно резюмировал пропагандист Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков также пригрозил Украине полномасштабным вооруженным конфликтом с Россией.

Такую бурную реакцию у него вызвала инициатива внефракционного народного депутата Украины Виталия Куприя объявить войну Российской Федерации.