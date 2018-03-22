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"Время так коротко": Максакова заявила об угрозах от заказчика убийства Вороненкова

1.9тЧитать новость на украинском

Экс-депутат Государственной Думы России Мария Максакова, переехавшая в Украину, заявила, что получает угрозы от бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ГПУ назвала заказчиком убийства в Киеве ее второго мужа и бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

С Тюриным Максакова была в гражданском браке пять лет, они имеют двух совместных детей, которые живут в Москве с отцом-преступником, передает ТСН.

"Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. А что, не доставайся же ты никому", - прокомментировала Максакова разрыв с Тюриным.

По ее словам, она получила от бывшего мужа неоднозначные SMS-сообщения: "Время так коротко", "Не сатаней, знай, живи!"

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"Как это расценивать? Это угрозы?", - задается вопросом Максакова.

Она рассказала, что лишилась поддержки родных, поскольку недавно у нее умер отец, а с матерью она не общается, поскольку она "благодарила бога" за убийство Вороненкова.

"Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", - сказала Максакова.

Как писал "Обозреватель", ранее КремльТВ взорвалось новой сенсацией об убийстве Вороненкова.

Читайте все новости по теме "Убийство Дениса Вороненкова" на Обозревателе.

Тема
Убийство Дениса Вороненкова
Персоны
Мария МаксаковаДенис Вороненков
Место
УкраинаКиев
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