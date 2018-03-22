"Время так коротко": Максакова заявила об угрозах от заказчика убийства Вороненкова

Экс-депутат Государственной Думы России Мария Максакова, переехавшая в Украину, заявила, что получает угрозы от бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ГПУ назвала заказчиком убийства в Киеве ее второго мужа и бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

С Тюриным Максакова была в гражданском браке пять лет, они имеют двух совместных детей, которые живут в Москве с отцом-преступником, передает ТСН.

"Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. А что, не доставайся же ты никому", - прокомментировала Максакова разрыв с Тюриным.

По ее словам, она получила от бывшего мужа неоднозначные SMS-сообщения: "Время так коротко", "Не сатаней, знай, живи!"

"Как это расценивать? Это угрозы?", - задается вопросом Максакова.

Она рассказала, что лишилась поддержки родных, поскольку недавно у нее умер отец, а с матерью она не общается, поскольку она "благодарила бога" за убийство Вороненкова.

"Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", - сказала Максакова.

Как писал "Обозреватель", ранее КремльТВ взорвалось новой сенсацией об убийстве Вороненкова.