Враг не выдержал без провокации: ВСУ на Донбассе понесли потери

Вечером 7 января террористы на Донбассе не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на донецком направлении, противник с 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО близ Верхнеторецкого.

Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

Во время выполнения боевого задания на луганском направлении прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.

Как сообщал "Обозреватель", экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что война на Донбассе вскоре прекратится.