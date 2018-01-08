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Враг не выдержал без провокации: ВСУ на Донбассе понесли потери

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Вечером 7 января террористы на Донбассе не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на донецком направлении, противник с 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО близ Верхнеторецкого.

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Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

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Во время выполнения боевого задания на луганском направлении прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.

Как сообщал "Обозреватель", экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что война на Донбассе вскоре прекратится.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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