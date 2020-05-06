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6 мая • обновлено в 19:17
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Новое разведения сил на Донбассе невозможно – Бабич

1.4т
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Разведение сил на новых участках вдоль линии разграничения на Донбассе в нынешней ситуации проводить нельзя.

Такое завление в эфире ObozTV сделал ветеран АТО Глеб Бабич. "На участке разведения обстрелы продолжаются, не один и не два дня. Под обстрелами нельзя проводить дальнейшее разведение сил", – сказал он.

"Наши военные на этом участке (Богдановка-Петровское, - Ред.) соблюдают режим тишины и пытаются не отвечать на это. Но те наглеют и продолжают стрелять. Я не понимаю, зачем нам еще какие-то позиции оставлять, если на тех позициях, где произошло разведение, мы имеем продолжающиеся обстрелы, ситуацию, когда враг заходит на эти участки", – подчеркнул ветеран.

"Мы освободим еще какие-то участки и там будет то же самое", – заявил он.

Новое разведение сил на Донбассе невозможно – Бабич

Новое разведение сил на Донбассе невозможно – Бабич

Как писал OBOZREVATEL, 5 мая российско-оккупационные войска обстреляли позиции бойцов ВСУ, открыв огонь в том числе и в районе участка разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Мирные переговоры в Минске Отвод войск на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Итоги Эксклюзив
Персона
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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