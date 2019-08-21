Возвращение политзаключенных из России: в Украине сказали, чего ждать от Путина

После встречи во Франции с президентом Эмманюэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению политзаключенных.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя вероятное возвращение узников Кремля, передает "Интерфакс-Украина".

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она.

"Лефортово" RT

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При этом замглавы МИД отметила, что на встрече президента РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - пояснила Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, пятеро граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Источник отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

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