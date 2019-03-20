"Возбудились не на шутку": Цимбалюк объяснил истерику России вокруг "компенсации" за Крым

Активное обсуждение российской властью необходимости взыскать с Украины "компенсацию" за Крым объясняется нежелание самим платить репарации за аннексию.

Об этом написал украинский журналист Роман Цимбалюк, проанализировав выступление спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года "аннексии" Украиной, мы этот вопрос обсудим на Совете Госдумы и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением и экономистов, и ученых, Академии наук, с участием представителей региона, изучая ситуацию и в Крыму и в Севастополе, выйти уже на итоговый документ. А дальше мы уже обсудим с вами, какие решения будем принимать", — самоуверенно заявил политик.

Аннексия Крыма "Аргумент"

Цимбалюк, в свою очередь, нашел довольно простое объяснение такой бурной деятельности Володина — приближение неминуемой расплаты России за совершенные преступления.

"Возбудились не на шутку с "компенсацией". Дело в том, что еще чуть-чуть, и будут решения международных судов за потерю активов Украиной в оккупированном Крыму. России выставят счет на миллиарды долларов. А как говорил президент Российской Федерации: "Бить надо первым", — пишет журналист.

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