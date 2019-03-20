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"Возбудились не на шутку": Цимбалюк объяснил истерику России вокруг "компенсации" за Крым

4.7тЧитать материал на украинском

Активное обсуждение российской властью необходимости взыскать с Украины "компенсацию" за Крым объясняется нежелание самим платить репарации за аннексию.

Об этом написал украинский журналист Роман Цимбалюк, проанализировав выступление спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года "аннексии" Украиной, мы этот вопрос обсудим на Совете Госдумы и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением и экономистов, и ученых, Академии наук, с участием представителей региона, изучая ситуацию и в Крыму и в Севастополе, выйти уже на итоговый документ. А дальше мы уже обсудим с вами, какие решения будем принимать", — самоуверенно заявил политик.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

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Цимбалюк, в свою очередь, нашел довольно простое объяснение такой бурной деятельности Володина — приближение неминуемой расплаты России за совершенные преступления.

"Возбудились не на шутку с "компенсацией". Дело в том, что еще чуть-чуть, и будут решения международных судов за потерю активов Украиной в оккупированном Крыму. России выставят счет на миллиарды долларов. А как говорил президент Российской Федерации: "Бить надо первым", — пишет журналист.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Роман ЦимбалюкВячеслав Володин
Место
Украина
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Д Алексей
Д Алексей
Рома умница!! У ваты славно подгорают пердаки. Чмошник пригожинские - остановитесь . Ахаха
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0
1
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Вот жешь вредный хохол, в России живет, нашу мороженную ежатину жрет запивая отборнейшим стекломоем и на нас же еще воняет. В ГУЛАГ его надо сослать или расстрелять в подвалах Лубянки. Куда только кгававая гебня смотрит?
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4
2
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Павлов Дмитрий, тут вопросы собственно к российской власти, которая давно утомила подавляющее большинство своей либеральной толерантностью. Таких ублюдков как Цимбалюк нужно выпинывать из страны нещадно, а он, уверенный в своей безнаказанности ещё и жену свою притащил из Свинарни к нам на ПМЖ. Да в приниципе и не он один. Та же Соколова, дурная незамужняя никогда причём, вполне спокойно живёт в РФ и работает на площадке оппозиционных СМИ, с которых поливает РФ помоями. Власть как обычно -бездействует
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Молодец Ромка!!!! Мочи кацапов в их РосПедирации!!!! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА 😆😆😆😆🤭🤭
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Victor Ideiniy, успокойся рагулятина. перекур давно закончился. Марш дочищать панский унитаз
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