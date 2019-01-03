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''Вот оно, уведомление'': Цимбалюк ответил россиянам на истерику из-за Керченского пролива

2.3тЧитать материал на украинском

Возмущения российской стороны по поводу нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив являются абсолютно беспочвенными.

Ведь публичное заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о готовящейся операции является тем самым уведомлением о планах, на котором так настаивал Кремль во время захвата судов ВМСУ в конце ноября. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Украинский корабль

Украинский корабль

"Гордон"

"Когда говорят о том, что Турчинов готовит новую провокацию, на самом-то деле наш "кровавый пастор" сообщил о том, что Украина готовит новую попытку пройти через Керченский пролив нашим военным судам. Внимание, давайте вспомним, что же говорили все это время российские говорящие головы? А говорили они следующее: что нет никаких проблем — главное вовремя надо уведомить российскую сторону. Так, Мария Владимировна, вот оно уведомление! Это Александр Турчинов на весь мир сказал, что мы хотим воспользоваться свободой прохода, что закреплено в соответствующих двусторонних документах, а не просто так", — напомнил оккупантам он.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

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Проходы Украины через Керченский пролив: Полторак объяснил причину

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Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Роман ЦимбалюкОлександр Турчинов
Место
Украина
Теги
Керченский проливСНБО
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я сильно сомневаюсь, что в Мире есть более тупая нация, чем рагули.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Эта сучка Роман Цимбалюк в истерике что Россия пропустит потопить или опять заватит
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Цимбалюк-тупая свидурь!!!!)))))) Предупреждать надо не Марию Владимировну,а делать офф.запрос и просить лоцмана!!!!!)))))))Трудно найти более тупых людей, чем украинцы
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