Вопрос с "Укрбудом" решен: Зеленский обратился к пострадавшим от Микитася украинцам

Недостроенные жилые комплексы компании "Укрбуд", который возглавлял скандальный киевский застройщик Максим Микитась, достроит Киевгорстрой.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 декабря.
Зеленский отметил, что уже решил эту проблему совместно с Офисом президента и правоохранительными органами.
"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня, состоянием на вечер, этот вопрос решен. И вся эта недвижимость будет достроена, и на себя обязательства взял Киевгорстрой", – сказал президент.
Зеленский отреагировал на скандал с Укрбудом
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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