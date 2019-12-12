Вопрос с "Укрбудом" решен: Зеленский обратился к пострадавшим от Микитася украинцам

Недостроенные жилые комплексы компании "Укрбуд", который возглавлял скандальный киевский застройщик Максим Микитась, достроит Киевгорстрой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 декабря.

Зеленский отметил, что уже решил эту проблему совместно с Офисом президента и правоохранительными органами.

"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня, состоянием на вечер, этот вопрос решен. И вся эта недвижимость будет достроена, и на себя обязательства взял Киевгорстрой", – сказал президент.

Зеленский отреагировал на скандал с Укрбудом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!