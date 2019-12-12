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13 декабря • обновлено в 00:53
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Вопрос с "Укрбудом" решен: Зеленский обратился к пострадавшим от Микитася украинцам

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Недостроенные жилые комплексы компании "Укрбуд", который возглавлял скандальный киевский застройщик Максим Микитась, достроит Киевгорстрой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 декабря.

Зеленский отметил, что уже решил эту проблему совместно с Офисом президента и правоохранительными органами.

"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня, состоянием на вечер, этот вопрос решен. И вся эта недвижимость будет достроена, и на себя обязательства взял Киевгорстрой", – сказал президент.

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Зеленский отреагировал на скандал с Укрбудом

Зеленский отреагировал на скандал с Укрбудом

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Персоны
Максим Микитась Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Укрбуд
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