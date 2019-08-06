Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Вооруженные разборки в Кирилловке получили скандальное продолжение

4.2т Читать материал на украинском

Мелитопольский суд отпустил под домашний арест без средств контроля подозреваемых в вооруженном конфликте в Кирилловке, в результате которого четверо отдыхающих получили ранения.

Позже один из раненых скончался. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Новости
Появилось видео вооруженных разборок в скандальной Кирилловке

"На пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали" в Кирилловке Запорожской области между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший впоследствии в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", – написал он.

Аброськин добавил, что трое нападавших сразу были задержаны.

"Вчера утром один из раненых мужчин, 1990 г. р., от полученных ранений в больнице скончался. И вчера же Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых – круглосуточный домашний арест без средств контроля, третьего, пожалуй, суд отпустит сегодня. Но судья принял такое решение – убил и иди, и сиди дома. Ну что же, это его право…" – подытожил замглавы Нацполиции.

Недавно OBOZREVATEL пожаловались на то, что город рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

В итоге экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Также недавно в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

Отмечается, что деятельность мэра Мелитополя на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
3
Смешно
1
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Крепкие парнишки, наверное атошники или бандюки крутого разлива, хотя это одно и то же приправленное пухлым кошельком.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel