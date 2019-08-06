Вооруженные разборки в Кирилловке получили скандальное продолжение

Мелитопольский суд отпустил под домашний арест без средств контроля подозреваемых в вооруженном конфликте в Кирилловке, в результате которого четверо отдыхающих получили ранения.

Позже один из раненых скончался. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Новости Появилось видео вооруженных разборок в скандальной Кирилловке

"На пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали" в Кирилловке Запорожской области между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший впоследствии в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", – написал он.

Аброськин добавил, что трое нападавших сразу были задержаны.

"Вчера утром один из раненых мужчин, 1990 г. р., от полученных ранений в больнице скончался. И вчера же Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых – круглосуточный домашний арест без средств контроля, третьего, пожалуй, суд отпустит сегодня. Но судья принял такое решение – убил и иди, и сиди дома. Ну что же, это его право…" – подытожил замглавы Нацполиции.

Недавно OBOZREVATEL пожаловались на то, что город рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

В итоге экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Также недавно в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

Отмечается, что деятельность мэра Мелитополя на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся