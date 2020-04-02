Войска Путина напали на ВСУ, развязав кровавый бой: много раненых

Трое украинских военных ВСУ получили ранения в результате 15 обстрелов оккупационных войск РФ на Донбассе за минувшие сутки, 1 апреля.

При этом, по данным украинской разведки, был ликвидирован российский оккупант и минимум трое получили ранения, говорится в сводке ООС на Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник впервые за долгое время применил артиллерийские системы крупных калибров в сочетании с минометным огнем.

Война на Донбассе

Вблизи Новотошковского враг выпустил 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

Неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки противник применил минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Около Орехово оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.

В районе ответственности ОТГ "Север" террористы обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя и районе Песков.

Также огонь по силам ООС открывали в окрестностях Марьинки, Красногоровки, Николаевки и Новомихайловки.

С начала суток, 2 апреля, российские оккупационные войска обстрелов не проводили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта российские оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе. Под обстрелами погиб военный ВСУ, еще двое получили ранения.

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