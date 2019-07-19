Война за независимость Украины: террористы "Л/ДНР" ударили по ВСУ перед перемирием

Террористы "Л/ДНР" в пятницу, 19 июля, три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ВСУ на Донбассе InfoResist

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Широкино по направлению Саханки – из стрелкового оружия;

рядом с Богдановкой по направлению Петровского – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы один раз обстреляли позиции ОС:

неподалеку от Крымского по направлению н.п. Желобок – с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – подытожено в сводке.

Напомним:

Трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске. Оно будет объявлено в ночь на 21 июля .

В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что перемирие может быть устойчивым и долгосрочным.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" предложили Украине в срочном порядке провести обмен пленными в формате "всех на всех".

По словам представительницы террористов, на подконтрольной Украине территории удерживается 101 человек, тогда как в "ДНР" – 50. На формирование списков, как планируется, уйдет около шести недель.

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