Война за независимость: террористы схлестнулись в жестких боях с ВСУ

С начала текущих суток, 2 января, до 18:00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, но никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба ООС, оккупанты подключили даже снайпера в районе поселка Пески на донецком направлении, но запрещенного оружия в этот раз не использовали.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на луганском направлении, а также вблизи поселков Опытное на донецком направлении и населенного пункта Водяное на мариупольском направлении", — написано в сводке.

В ответ на обстрелы террористов защитникам Украины пришлось применить дежурные огневые средства. В ООС отметили, что ситуация на фронте остается под контролем украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в конце декабря террористы на короткое время прекращали обстрелы позиций ВСУ, после Нового года они активизировались с новой силой. Так, 1 января на Донбассе погиб один боец ОС, еще двое получили ранения.