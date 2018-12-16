Война за независимость: появились хорошие новости с Донбасса

В воскресенье, 16 декабря, в зоне проведения ООС на Донбассе пророссийские войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом информирует пресс-центр Операции на странице в Facebook. Уточняется, что данные сводки наведены по состоянию на 18:00.

В течении суток был зафиксирован лишь один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

"В частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

Обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия проводились террористами в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка — на Донецком направлении.

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"Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получили ранения", — отметили в пресс-слежбе.

Как подытожили в сообщении, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Война на Донбассе Прямий

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе на линии соприкосновения 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.