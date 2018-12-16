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Война за независимость: появились хорошие новости с Донбасса

9.7тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 16 декабря, в зоне проведения ООС на Донбассе пророссийские войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом информирует пресс-центр Операции на странице в Facebook. Уточняется, что данные сводки наведены по состоянию на 18:00.

В течении суток был зафиксирован лишь один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

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"В частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

Обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия проводились террористами в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка — на Донецком направлении.

Война за независимость: появились хорошие новости с Донбасса

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"Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получили ранения", — отметили в пресс-слежбе.

Как подытожили в сообщении, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Прямий

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе на линии соприкосновения 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООСНовости ДонбассаВооруженные силы Украины
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Белый господин, Иди нахуй ...
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1
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Белый господин
Белый господин
Страна воюет за независимость? Люди в столице ходят без опаски. "Агрессор" гонит свой газ в Европу через страну с которой он воюет. Вы закупаете у агрессора кучу товаров, чуть ли не больше чем у всех остальных. Удивительно все это.
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2
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Константинов Villi
Константинов Villi
Врешь, вoldemar, Тебя сразу посылают на хуй. Ты идешь и придумываешь ответы.
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Как только поговорю с какой нибудь майданной кастрюлей - все дружно "ЗАТО МЫ ТЕПЕРЬ СВОБОДНЫЕ !". …От кого? … От чего? … От здравого смысла, денег и будущего?
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0
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Южный Гарик
Южный Гарик
Война за независимость от разума...
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2
1
Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Южный Гарик, Иди нахуй...
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