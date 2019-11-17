Война за независимость: "Л/ДНР" подло напали на украинских защитников

Террористы "Л/ДНР" в течение суток, 17 ноября, 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. Уточняется, что террористы использовали противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Карта ООС за 17 ноября

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подчеркнули в ООС.

В частности, "Л/ДНР" трижды обстреляли позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

Иллюстрация. Война на Донбассе Прямий

Недалеко от Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;

Возле Луганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Недалеко от Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" террористы совершили еще три обстрела:

Возле Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Недалеко от Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

Военные уточнили, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Как писал OBOZREVATEL, 16 ноября террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское.

Ранее в ООС назвали потери террористов "ЛНР" и "ДНР" за начало ноября-2019.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся