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17 ноября • обновлено в 19:56
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Война за независимость: "Л/ДНР" подло напали на украинских защитников

2.5т
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Террористы "Л/ДНР" в течение суток, 17 ноября, 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. Уточняется, что террористы использовали противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Карта ООС за 17 ноября

Карта ООС за 17 ноября

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подчеркнули в ООС.

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В частности, "Л/ДНР" трижды обстреляли позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Прямий

  • Недалеко от Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;

  • Возле Луганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • Недалеко от Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" террористы совершили еще три обстрела:

  • Возле Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • Вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • Недалеко от Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

Военные уточнили, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Как писал OBOZREVATEL, 16 ноября террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское.

Ранее в ООС назвали потери террористов "ЛНР" и "ДНР" за начало ноября-2019.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Шаровары полные?
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ttt ta
ttt ta
"из противотанковых ракетных комплексов" - из джавелинов что ли?
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
напали и покусали ? надо же ...
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